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Воскресенье, 7 апреля 2024, 17:01 мск

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Путин поручил МЧС подготовиться к паводкам в Тюменской и Курганской областях

Архив, фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин обсудил обстановку в пострадавшей от наводнения Оренбургской области с главами региона и МЧС. Глава государства поручил подготовить Курганскую и Тюменскую области к возможным паводкам.

Путин провел телефонные переговоры с губернатором Денисом Паслером и министром Александром Куренковым о развитии ситуации вокруг Орска.

«Глава государства в разговоре с Куренковым особо отметил необходимость своевременного анализа, прогнозирования и принятия мер в отношении ситуации с возможными подтоплениями в Курганской и в Тюменской областях. С руководителями этих регионов Путин планирует провести телефонные разговоры», – сообщили в пресс-службе Кремля.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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