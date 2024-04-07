Россиянка насмерть разбилась в Гагре

Россиянка упала со смотровой площадки в Гагре и умерла от полученных травм, сообщило МЧС Абхазии.

40-летняя Инесса приехала на отдых из Сочи. Днем 7 апреля она любовалась видами на смотровой площадке на 18-м км шоссе Убыхов, но не удержалась и сорвалась вниз с высоты более 50 метров.

Спасатели прибыли на место происшествия и подняли пострадавшую с многочисленными травмами. Женщина была еще жива, но несмотря на усилия врачей умерла в реанимации Гагрской районной больницы.

Гагра, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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