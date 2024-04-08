В Курганской области эвакуируют людей из-за паводка

Местные власти ввели режим ЧС в Звериноголовском муниципальном округе Курганской области. Жителей шести поселений призвали эвакуироваться до подхода воды, сообщила пресс-служба правительства региона.

Режим ЧС введен на территории Звериноголовского муниципального округа, по всей области объявлен режим повышенной готовности.

«В результате резкого подъема уровня воды в реке Тобол возникла угроза подтопления сел Прорывное, Озерное, Звериноголовское, Бугровое, деревень Верхняя Алабуга, Редуть. Жители этих населённых пунктов должны заранее эвакуироваться», – говорится в сообщении.

В Курганской области развернули почти 60 пунктов временного размещения, еще 10 находятся в резерве. В Кургане ведутся дополнительные работы по укреплению дамбы. Жителей СНТ в микрорайоне Вороновка с правой стороны дамбы предупредили, что въезды на территорию товариществ будут пересыпаны. Объявлена превентивная эвакуация.

«Прогноз по паводку остается неблагоприятным. Наряду с документами необходимо также забрать и вывезти ценное имущество или оставлять его на хранение у знакомых и родственников в домах, которые расположены в незатопляемой зоне», – предупредили в администрации Кургана.

Согласно прогнозу МЧС, более 4,3 тыс. домов, 600 дач, 5,5 тыс. приусадебных участков находятся в зоне высокого риска подтопления. В этой зоне находятся шесть округов, включая областной центр и 62 населенных пункта с населением в 18 тыс. человек. Областной главк МЧС опубликовал список территорий, которым может грозить наводнение в случае наилучшего и наихудшего развития ситуации.

Накануне Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить Курганскую и Тюменскую области к возможным паводкам.

Курган, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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