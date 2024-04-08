российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 8 апреля 2024, 11:27 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

На Камчатке стая собак напала на первоклассника

Стая бездомных собак напала на семилетнего мальчика в Петропавловске-Камчатском. Ребенку понадобилась помощь хирургов, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Утром 8 апреля мальчик шел в школу. В районе улицы Кутузова на него набросилась стая бездомных собак и искусала. Скорая помощь отвезла ребенка с тяжелыми травмами в больницу. Некоторые раны пришлось зашивать, мальчику понадобилась хирургическая помощь.

Следователи начали проверку причин и обстоятельств инцидента. Прокуратура взяла ход проверки на контроль. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту травмирования ребенка.

В Ялте собака крупной породы покусала школьника. Медицинская помощь ребенку не понадобилась.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Камчатка, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Следственный комитет России,