На Камчатке стая собак напала на первоклассника

Стая бездомных собак напала на семилетнего мальчика в Петропавловске-Камчатском. Ребенку понадобилась помощь хирургов, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Утром 8 апреля мальчик шел в школу. В районе улицы Кутузова на него набросилась стая бездомных собак и искусала. Скорая помощь отвезла ребенка с тяжелыми травмами в больницу. Некоторые раны пришлось зашивать, мальчику понадобилась хирургическая помощь.

Следователи начали проверку причин и обстоятельств инцидента. Прокуратура взяла ход проверки на контроль. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту травмирования ребенка.

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Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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