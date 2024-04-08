На Камчатке стая собак напала на первоклассника

Стая бездомных собак напала на семилетнего мальчика в Петропавловске-Камчатском. Ребенку понадобилась помощь хирургов, сообщила пресс-служба Следственного комитета.
Утром 8 апреля мальчик шел в школу. В районе улицы Кутузова на него набросилась стая бездомных собак и искусала. Скорая помощь отвезла ребенка с тяжелыми травмами в больницу. Некоторые раны пришлось зашивать, мальчику понадобилась хирургическая помощь.
Следователи начали проверку причин и обстоятельств инцидента. Прокуратура взяла ход проверки на контроль. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту травмирования ребенка.
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Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова
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