Три человека погибли и пострадали в ДТП с автобусом в Ленобласти

Легковой автомобиль и автобус с людьми столкнулись в Ленинградской области. Один человек погиб, двое пострадали, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

ДТП произошло утром 8 апреля на 51-м км автодороги «Подъездной путь к морскому торговому порту «Усть-Луга» в Кингисеппском районе. Водитель «Лада Нива» при повороте налево не пропустил автобус «Ютонг», и они столкнулись.

«В результате ДТП 52-летний пассажир «Нивы» скончался на месте. 46-летний пассажир в тяжелом состоянии и 55-летний пассажир в состоянии средней степени тяжести. Они госпитализированы», – говорится в сообщении.

Правоохранители выясняют причины и обстоятельства аварии.

Утром в Самарской области пассажирский автобус съехал в кювет и перевернулся. Два человека погибли на месте, еще 10 с разными травмами попали в больницу.

Кингисепп, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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