Под Самарой 12 человек погибли и пострадали в ДТП с автобусом

Пассажирский автобус съехал в кювет и перевернулся около Алакаевки в Самарской области. Два человека погибли на месте, еще 10 с разными травмами попали в больницу.

По данным ГИБДД региона, авария случилась около 01:00 часов на 26-м км дороги Урал-Муханово в Кинельском районе. Автобус SCANIA, зарегистрированный в Казахстане, вез пассажиров по маршруту Чимкент-Нижний Новгород. В салоне находились граждане Узбекистана. Водитель слишком разогнался, и автобус свалился в кювет.

Два человека погибли на месте, еще 10 получили травмы. Пострадавших отвезли в ближайшую больницу.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ, сообщили в ведомстве. Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.

В Воронежской области автобус с пассажирами наехал на опору ЛЭП и съехал в кювет. Пострадали шесть человек.

Алакаевка, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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