Нижегородца задержали за передачу маршрутов перевозки оружия в зону СВО

Житель города Дзержинска Нижегородской области стал фигурантом дела о госизмене за передачу информации о способах и маршрутах перевозки оружия в зону специальной военной операции. Мужчина задержан. Об этом сообщает УФСБ России по региону.

По данным спецслужбы, житель Дзержинска сотрудничал с иностранными спецслужбами и передавал сведения о том, как и где осуществляются перевозки вооружения и военной техники в зону СВО.

«Установлено, что подозреваемый, действуя умышленно из идеологических побуждений, принял решение об установлении сотрудничества на конфиденциальной основе с организациями, действующими против безопасности РФ, при поддержке спецслужб иностранного государства», – цитирует сообщение УФСБ РИА «Новости».

В пресс-релизе не раскрывается, с какой именно страной сотрудничал задержанный, но на видео спецслужбы показан флаг США.

В отношении жителя Нижегородской области возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена). У него дома проведен обыск, изъяты электронные носители информации. Сотрудники УФСБ устанавливают другие факты незаконной деятельности задержанного и его вероятных сообщников.

Ранее сообщалось о задержании в ЛНР студентки, передававшей ВСУ данные о российских военнослужащих.

Нижний Новгород, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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