Как украсть миллионы из бюджета, чтобы ничего за это не было – развивается резонансная история из Сибири

Продолжает развиваться резонансная история новосибирской семьи Пронюшкиных-Векличей. Она наглядно показывает, как государство учится отсекать недобросовестных предпринимателей, а субсидиарная ответственность становится главным оружием в борьбе за возврат украденных у бюджета средств. Очередную страницу в этом деле 29 июня напишет Арбитражный суд Западно-Сибирского округа.

Цена потерь для страны

«Новый День» уже писал об этом в материале от 21 мая. На этот раз суд в Тюмени рассмотрит кассационные жалобы по делу о банкротстве, связанном с семьей Пронюшкиных-Векличей новосибирского ООО «Сибстройсервис».

Суть дела проста. С 2017 года через подконтрольное семье предприятие на фирмы-однодневки и напрямую бенефициарам фактически было выведено более 120 миллионов рублей. После возбуждения процедуры банкротства собственники компании из числа членов семьи Пронюшкиных-Векличей осуществили действия по переводу бизнеса на аффилированную компанию-клон ООО «СК АСК». Она продолжила использовать указанную противоправную схему. А в 2025 году точно так же инициировала собственное банкротство.

В настоящий момент совокупная задолженность двух компаний перед бюджетом превышает 187 миллионов рублей, а перед иными кредиторами – более 619 миллионов рублей. Обе организации находятся в процедуре банкротства (дела № А45-33523/2022 и А45-30736/2025).

Несмотря на наличие очевидных выгодоприобретателей от незаконной деятельности среди членов семьи Векличей-Пронюшкиных, а именно Андрея Сергеевича Веклича, Полины Анатольевны Веклич (Пронюшкиной), Анатолия Ивановича Пронюшкина, Сергея Сергеевича Веклича и Сергея Васильевича Веклича, экспертное сообщество отмечает, что надлежащая правовая оценка их действиям до сих пор не дана.

Ответственность бенефициара

Одно из ключевых мест в этой истории занимает фигура Анатолия Ивановича Пронюшкина, владевшего 100 процентами доли в уставном капитале ООО «Сибстройсервис». Суды первой и апелляционной инстанций не нашли оснований для привлечения его к субсидиарной ответственности по долгам компании, ограничившись размытыми формулировками о незначительном сроке владения долями и номинальном владении. При этом Верховный суд Российской Федерации неоднократно разъяснял, что конечные бенефициары, фактически контролировавшие бизнес, не могут быть освобождены от ответственности за долги контролируемых ими организаций. Конкурсный управляющий и кредиторы оспаривают это решение, настаивая на том, что Пронюшкин, как конечный собственник, допустивший и критическое ухудшение финансовых показателей «Сибстройсервиса», и вывод денежных средств компании в пользу фирм-однадневок, и перевод бизнеса на компанию-клон ООО «СК АСК», с последующем занижением суммы налогов, должен отвечать по обязательствам компании.

При наличии подтвержденной задолженности перед бюджетом в 187 миллионов рублей уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении членов семьи Пронюшкиных-Векличей до сих пор не возбуждено. Это обстоятельство вызывает обоснованные вопросы у экспертов и участников рынка, привыкших к куда более жесткому подходу государства по отношению к подобным нарушениям в других регионах.

Так, 19 июня этого года пресс-служба СУ СК РФ по Новосибирской области сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении директора новосибирской фирмы, занимающейся строительством железнодорожных путей. Обвиняемый с января 2023 по сентябрь 2024 года занижал налоги с помощью фиктивных сделок, в связи с чем сумма неуплаты НДС составила 107 миллионов рублей.

В ситуации с делом Пронюшкиных-Векличей налоговый орган даже не передал документы по компаниям ООО «СК АСК» и ООО «Сибстройсервис» в правоохранительные органы для оценки наличия в действиях собственников состава преступления. В контексте общего ужесточения фискальной политики в России, увеличения расходов государства, в том числе в связи с проведением специальной военной операции, остается неясным, почему налоговая служба и правоохранительные органы бездействуют в отношении лиц с задолженностью перед бюджетом в 187 миллионов рублей.

Схема вывода активов и уголовное дело

Согласно материалам арбитражных разбирательств, с 2017 года через ООО «Сибстройсервис» осуществлялись платежи в адрес фирм-однодневок. После этого бизнес был переведен на компанию ООО «СК АСК», которая использовала те же юридические и фактические адреса, контрагентов и банковские счета. В результате общая задолженность двух организаций перед кредиторами превысила 619 миллионов рублей. Административно-офисное здание площадью 4,4 тысячи квадратных метров на улице Станционной, 60г, построенное за счет средств компании и оцененное примерно в полмиллиарда рублей, было выведено на аффилированное лицо ООО «Левый Берег», которое также подконтрольно семье Пронюшкиных-Векличей. Конкурсный управляющий добивается возврата этого актива в конкурсную массу.

Директор ООО «СК АСК» Сергей Веклич с 5 марта находится под арестом. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве при исполнении госконтракта на реконструкцию поликлиники Колыванской ЦРБ. В начале июня суд продлил ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 4 августа. Вместе с тем, это лишь один из эпизодов в череде сорванных госконтрактов, сумма штрафов по которым превышает 72 миллиона рублей. Прокуратура также выявила нарушения сроков на объектах в селе Северное и Двуречье.

Чего ждать от суда в Тюмени?

Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов, выступая на заседания пленума ВС, неоднократно заявлял, что суды нижестоящих инстанций должны неукоснительно соблюдать правовые подходы, которые разъясняются Верховным судом Российской Федерации в своих решениях.

Определения судов первой и апелляционной инстанций по делу о привлечении к ответственности семьи Пронюшкиных-Векличей идут вразрез с указанной позицией. Суды, освободив единоличного собственника компании от субсидиарной ответственности, несмотря на все установленные по делу обстоятельства и существующий совокупный долг перед государством по налоговым платежам на сумму 187 миллионов рублей, создали очень опасный прецедент, который может повлиять на всю практику привлечения собственников бизнеса к субсидиарной ответственности в пользу недобросовестных участников рынка.

В ходе заседания кассационная инстанция рассмотрит жалобы на определения нижестоящих судов. В случае, если суд округа сочтет доводы заявителей убедительными и отменит судебные акты в части освобождения Анатолия Пронюшкина от субсидиарной ответственности, это может открыть путь к возврату полумиллиардного актива в конкурсную массу и погашению части долгов перед бюджетом РФ и кредиторами. Если же решения нижестоящих инстанций будут оставлены в силе, то получившая в СМИ название «экономические метастазы» история удивительной безнаказанности семьи Пронюшкиных-Векличей может затянуться на неопределенный срок.

Редакция РИА «Новый День» направила официальные запросы по этому делу в Генеральную прокуратуру и Федеральную налоговую службу Российской Федерации. О развитии событий будет сообщено дополнительно.

Тюмень, Елена Васильева

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