Хищения из бюджета и «экономические метастазы»: дело Пронюшкиных-Векличей

Эта история началась как в детективном кино – с ареста на трапе самолета в аэропорту Толмачево руководителя местной строительной компании Сергея Веклича. Его подозревают в хищении бюджетных средств, выделенных в рамках национального проекта «Здравоохранение». Однако ниточка за этим задержанием потянулась гораздо дальше – в запутанную схему вывода активов, фирм-однодневок и огромных долгов, обнажив системную проблему, буквально отравляющую деловой климат в стране. И уже получившую в экспертном сообществе жесткое название «экономические метастазы».

Не секрет, что в России сегодня последовательно наводится порядок, и в прицел правоохранительных органов все чаще попадают те, кто путает личный карман с государственным. История семьи Пронюшкиных-Векличей из Новосибирска – яркий тому пример. Но у этого дела есть и еще один важный аспект: такое отношение к бюджетным деньгам – верный маркер недобросовестности партнера. Те самые экономические метастазы, которые разрушают ткань честного предпринимательства.

«Словно мафия, или просто – семья»

Эксперты отмечают, что эта семья выглядит как хорошо организованная команда с четким распределением ролей. В нее входят Полина Веклич (Пронюшкина), ее отец Анатолий Пронюшкин, ее муж Андрей Веклич, брат мужа Сергей и отец мужа Сергей Васильевич Векличи. Директору ООО СК «АСК» Сергею Сергеевичу Векличу инкриминируют ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, Веклич причастен к хищению 9,6 млн рублей. Средства были выделены в рамках нацпроекта «Здравоохранение» на реконструкцию поликлиники Колыванской центральной районной больницы. Общая сумма контракта составляла внушительные 288,74 млн рублей, однако подрядчик не справился с обязательствами. И, как полагают следователи, «оптимизировал» часть средств через изменения в проектно-сметной документации.

Как сообщили в прокуратуре Новосибирской области, это не единственный проблемный объект семьи. СК «АСК» сорвала сроки строительства ФОКа в селе Северное и ФАПа в поселке Двуречье (медучреждение ввели на два года позже срока). По данным официального сайта «ЕИС ЗАКУПКИ» три госконтракта расторгнуты заказчиком в одностороннем порядке из-за нарушения сроков исполнения, а сумма предъявленных СК «АСК» штрафных неустоек составляет более 72 млн. рублей. Масштаб претензий государства огромен: сумма долга двух компаний Векличей («АСК» и предшественника «Сибстройсервис») перед бюджетом достигла 187 млн рублей, а совокупный долг перед всеми кредиторами – около 619 млн рублей.

«Клоны», однодневки и банкротство

В процессе разбирательства вскрылась схема, которая показывает, как страдает не только государство, но и деловой климат в целом.

Арбитражный суд установил, что Пронюшкины-Векличи использовали классическую схему «перевода бизнеса». Компания «Сибстройсервис» с 2017 года через фирмы-однодневки вывела около 120 млн рублей, накопила долги (более 314 млн рублей, из которых более 50 млн. – задолженность по налогам) и ушла в банкротство. Однако бизнес не умер: активы, персонал (бухгалтеры, прорабы, инженеры) и контракты были бесшовно переведены на новое юридическое лицо – СК «АСК», купленное Сергеем Векличем. Фактически это была «компания-клон» с теми же телефонами, IP-адресами и юридическим адресом (Станционная, 60Г). Полина Веклич, которую суд назвал контролирующим лицом и финансовым мозгом «Сибстройсервиса», получала 54,4 млн рублей на свои счета за услуги, которые не могла оказывать (образование не позволяет составлять строительную документацию), плюс зарплату в 250 тыс. рублей как специалист по охране труда.

Более того, через цепочку аффилированных лиц, включая ООО «Левый Берег» и ООО «Реклама и аренда», было выведено административно-офисное здание площадью 4,4 тыс. кв. м. Рыночная стоимость объекта, который сейчас приносит арендный доход семье, оценивается в полмиллиарда рублей. Конкурсный управляющий Екатерина Разманова бьется за возврат этого актива, чтобы расплатиться хотя бы с частью кредиторов и прежде всего с бюджетом. Но суды двух инстанций уже не захотели услышать ее доводов, поэтому судебные тяжбы продолжаются.

Красная линия для честных партнеров

На примере Пронюшкиных-Векличей видно, как нечестная игра с государством делает компанию токсичным партнером и для бизнес-сообщества.

Предприниматели, которые вступают в отношения с подобными структурами, рискуют получить срыв сроков, потерю средств и репутационные издержки. Неисполненные контракты на миллионы рублей, претензии областного УКСа, налоговой и Росфинмониторинга – это звенья одной цепи. Когда компания ворует у бюджета, она почти гарантированно обманет и контрагента. Честный бизнес, столкнувшийся с таким партнером, либо недополучит прибыль, либо будет втянут в долгие судебные разбирательства.

Показательно, что члены семьи по заявлению конкурсного управляющего Екатерины Размановой уже привлечены к субсидиарной ответственности по долгам «Сибстройсервиса» на сумму до 314 млн. рублей. По официальным данным Картотеки арбитражных дел суд привлек к ответственности всех бывших и действующих собственников и директоров компании, по непонятным мотивам исключив из общего списка контролирующих лиц только одного члена семьи – Анатолия Пронюшкина, в бытность которого единственным участником «Сибстройсервиса» не только выводились на фирмы-однодневки значительные суммы, но и сам бизнес семьи переводился на СК «АСК». Решение обжалуется в кассационном суде, вероятно, конкурсный управляющий не теряет надежды заставить всю семью отвечать за содеянное. А налоговая направила материалы в Следком для возбуждения дела об уклонении от уплаты налогов (ст. 199 УК РФ).

Вместо вывода

Ситуация с «делом Пронюшкиных-Векличей» – это четкий сигнал рынку. Сегодня правоохранительная система настроена на вскрытие всей глубины экономических преступлений. Государство учится отсекать недобросовестных игроков от бюджетных ресурсов, а заодно очищает поле для добросовестных подрядчиков.

Тем, кто привык выводить активы через однодневки, бросать долги и начинать с чистого листа, придется несладко. Субсидиарная ответственность, блокировка счетов и реальные уголовные сроки для таких махинаторов становятся новой реальностью. Экономические метастазы, которые годами отравляли бизнес-среду, наконец-то начали попадать под нож хирурга.

«РИА Новый День» будет внимательно следить за развитием событий в деле Сергея Веклича и его родственников, а также за тем, удастся ли конкурсному управляющему вернуть в конкурсную массу здание на Станционной, оцененное в полмиллиарда рублей.

Новосибирск, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

