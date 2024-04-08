В Ленобласти двухлетний мальчик отравился таблетками

Двухлетний ребенок попал в больницу с отравлением лекарством в Янино Ленинградской области. Мальчик наглотался таблеток, когда мать оставила его без присмотра.
ЧП случилось утром 7 апреля. 38-летняя местная жительница позвонила в службу спасения, потому что ее двухлетний сын проглотил противовирусные таблетки. Женщина призналась, что пока была в ванной, сын достал из шкафа «Арпефлю». Часть таблеток мальчик съел сам, часть скормил собаке.
Бригада скорой помощи отвезла малыша в больницу, пишет портал 78.ru.
Ранее в Приморском районе Петербурга четырехлетний мальчик проглотил более 40 таблеток, пока остался без присмотра взрослых. Ребенка в состоянии средней степени тяжести отвезли в больницу.
Янино, Наталья Рязанова
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