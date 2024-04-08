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Понедельник, 8 апреля 2024, 17:20 мск

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ВСУ обстреляли кассетными снарядами молочный комбинат в Энергодаре

Скриншот видео МЧС ДНР

Украинские боевики обстреляли молочный комбинат в Энергодаре Запорожской области. ВСУ использовали кассетные снаряды, из-за чего завод пришлось остановить, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Нацисты обстреляли кассетными боеприпасами молочный комбинат «Степной» в Энергодаре. После обстрела территория комбината оказалась заминированной. Молокозавод прекратил свою работу», – написал Рогов в своем телеграм-канале.

Мины разлетелись по всей территории предприятия и могли сдетонировать в любой момент. Это грозило гибелью работникам и уничтожением дорогостоящего оборудования.

«Подрыв грозил обернуться уничтожением предприятия, снабжающего молоком всю Запорожскую область. Предприятие удалось сохранить», – добавил Рогов.

Ранее ВСУ атаковали боевыми дронами Запорожскую АЭС. Прилёты пришлись на грузовой порт и азотно-кислородную станцию N 2.

Энергодар, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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Запорожье, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Донбасс vs Киев,