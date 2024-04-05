ВСУ устроили новую атаку дронами на Запорожскую АЭС

Сегодня украинские вооруженные формирования вновь атаковали боевыми дронами Запорожскую АЭС. Об этом говорится в официальном сообщении атомной станции.

«Сегодня зафиксированы прилёты в районы грузового порта и азотно-кислородной станции N 2 Запорожской АЭС. В результате прилетов, повреждений критически важной инфраструктуры и нарушений работы систем атомной станции не зафиксировано», – уточняется в телеграм-канале ЗАЭС.

«В очередной раз заявляем, что вести обстрел как самой станции, так и объектов её инфраструктуры, недопустимо. Это может привести к печальным последствиям, повлияв на безопасную эксплуатацию АЭС» – подчеркнула администрация ЗАЭС.

Накануне генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил об «очень реальной угрозе» для Запорожской АЭС после отключения резервной линии электроснабжения.

В конце марта Гросси признал, что на Запорожской АЭС может произойти всё, что угодно, поскольку она находится на линии фронта на фоне обстрела и атак беспилотниками со стороны Украины.

Энергодар, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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