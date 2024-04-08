ВСУ вновь пытались атаковать дроном-камикадзе шестой энергоблок ЗАЭС

ВСУ продолжают атаки на Запорожскую АЭС. Сегодня, 8 апреля, над атомной электростанцией был сбит дрон-камикадзе. Об этом сообщила пресс-служба ЗАЭС в своем телеграм-канале.

Сбитый дрон упал на кровлю шестого энергоблока. «Угроз нарушения пределов безопасности ЗАЭС не зафиксировано», – говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что не смотря на все призывы к ВСУ «прекратить террористические акты, обстрел станции и объектов ее инфраструктуры продолжаются», что «способно повлиять на безопасную эксплуатацию АЭС».

Накануне несколько украинских дронов-камикадзе атаковали территорию ЗАЭС. «Прилет» одного из беспилотников, по данным пресс-службы станции, зафиксирован в районе столовой, в результате поврежден грузовик, доставлявший продукты. Еще один дрон ударил по территории возле грузового порта. Позже появилась информация, что ВСУ атаковали купол шестого энергоблока. «Критических повреждений и пострадавших нет. Угроз нарушения пределов безопасности не зафиксировано», – отметили в пресс-службе.

В «Росатоме» назвала атаку дронов ВСУ на атомную станцию беспрецедентной. По ее данным госкорпорации, пострадали три сотрудника ЗАЭС, один из них получил тяжелое ранение.

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии впервые с ноября 2022 года подтвердили как минимум три прямых попадания в конструкцию защитной оболочки главного реактора Запорожской АЭС. Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он назвал атаку по станции безрассудной, подчеркнув, что подобные действия «увеличивают риск крупной ядерной аварии и должны быть немедленно прекращены». По данным экспертов МАГАТЭ, повреждения на шестом энергоблоке в результате атак дронов не повлияли на ядерную безопасность. Однако в агентстве сочли, что это «серьезный инцидент, потенциально способный нарушить целостность системы защитной оболочки реактора».

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков, комментируя обстрел ЗАЭС со стороны ВСУ, заявил, что «это очень опасная провокация», имеющая очень плохие негативные последствия. Киевский режим продолжает свою террористическую активность, констатировал он.

Энергодар, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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