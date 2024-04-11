ВСУ атаковали дронами тепловодоканал в Энергодаре

ВСУ ударили беспилотниками по территории тепловодоканала в Энергодаре, где расположена Запорожская АЭС. Об этом сообщил глава города Эдуард Сеновоз.

«В Энергодаре ВСУ осуществили очередную атаку БПЛА на территорию Водозабора КП «Тепловодоканал», – написал он в своем телеграм-канале.

По словам градоначальника, никто не пострадал, однако повреждены «окна, фасады зданий». «В результате вчерашней атаки, город мог остаться (как уже бывало ранее) без водоснабжения», – подчеркнул он.

Энергодар, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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