российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 11 апреля 2024, 11:58 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

ВСУ атаковали дронами тепловодоканал в Энергодаре

ВСУ ударили беспилотниками по территории тепловодоканала в Энергодаре, где расположена Запорожская АЭС. Об этом сообщил глава города Эдуард Сеновоз.

«В Энергодаре ВСУ осуществили очередную атаку БПЛА на территорию Водозабора КП «Тепловодоканал», – написал он в своем телеграм-канале.

По словам градоначальника, никто не пострадал, однако повреждены «окна, фасады зданий». «В результате вчерашней атаки, город мог остаться (как уже бывало ранее) без водоснабжения», – подчеркнул он.

Энергодар, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Ссылки по теме

Украина нарастила количество нападений на Запорожскую АЭС / На ЗАЭС сообщили об атаке ВСУ на уникальный тренажер реакторного зала / ВСУ вновь пытались атаковать дроном-камикадзе шестой энергоблок ЗАЭС

В рубриках

Запорожье, Конфликт на Украине, Скандалы и происшествия,