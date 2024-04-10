Украина нарастила количество нападений на Запорожскую АЭС

Глава администрация Энергодара Эдуард Сеновоз на брифинге в среду, 10 апреля, заявил, что за последнее время Украины существенно увеличила количество атак дронов на Запорожскую АЭС, что в результате может нанести урон не только региону, но и Европе в целом.

В ходе общения с журналистами Сеновоз сказал: «Могу констатировать, что в последнее время существенно увеличилась активность беспилотных летательных аппаратов не только над городом, но и над атомной станцией. Практически ежедневно наносятся удары по прилегающей территории городской, так и непосредственно по самой атомной станции, что не может не вызывать опасений. Число атак дронов увеличилось в разы. Извещения о воздушной опасности в городе поступают практически ежедневно».

«Сегодня администрация несколько раз прерывала свою работу по причине опасности нанесения ударов по администрации беспилотниками. Один из летательных аппаратов взорвался непосредственно в близости к городской черте. … Несмотря на то, что Запорожская АЭС находится сейчас в нерабочем состоянии, она является крупнейшим ядерным объектом в Европе. Последствия таких ударов могут нанести урон не только региону, но в целом Европе», – добавил мэр Энергодара

Энергодар, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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