На ЗАЭС сообщили об атаке ВСУ на уникальный тренажер реакторного зала

Запорожская АЭС вновь подверглась атаке со стороны Украины.

Удар беспилотника ВСУ на этот раз пришелся по крыше корпуса учебно-тренировочного центра станции, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. Об этом сообщила пресс-служба ЗАЭС в своем телеграм-канале. Обошлось без пострадавших.

«Атаки ВСУ являются прямым нарушением семи принципов обеспечения ядерной безопасности и пяти принципов безопасности Запорожской АЭС, установленными МАГАТЭ на Совете Безопасности ООН», – говорится в сообщении.

Надо отметить, что за последние три дня это уже третья атака ВСУ с помощью беспилотников на ЗАЭС.

Напомним, 7 апреля украинский дрон атаковал купол шестого энергоблока Запорожской АЭС, пострадали три сотрудника станции. В пресс-службе ЗАЭС заявили, что критических повреждений нет. В тот же день были зафиксированы прилеты БПЛА в районе столовой станции и в районе грузового порта. В понедельник, 8 апреля, над ЗАЭС был сбит дрон-камикадзе.

В МАГАТЭ заявили, что ее инспекторы после воскресного удара зафиксировали как минимум три прямых попадания в конструкцию защитной оболочки главного реактора ЗАЭС. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал атаку по станции безрассудной, подчеркнув, что подобные действия «увеличивают риск крупной ядерной аварии и должны быть немедленно прекращены». Он подчеркнул, что ЗАЭС после атаки беспилотника в воскресенье оказалась «довольно близка» к ядерной аварии. Гросси отметил, что обсудит произошедшее в Совбезе ООН.

Энергодар, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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