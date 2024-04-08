Москва обвинила Украину и США в ядерном терроре

Министерство иностранных дел РФ в понедельник, 8 апреля, заявило, что после массированных атак на Запорожскую АЭС Украина и США встали на путь ядерного террора.

В заявлении российского МИДа в связи с украинскими атаками на Запорожскую АЭС говорится: «7 апреля Запорожская АЭС (ЗАЭС) подверглась массированным нападениям со стороны Украины. ВСУ при помощи БПЛА нанесли серию ударов как по объектам критически важной инфраструктуры ЗАЭС, так и по её территории. Атакован энергоблок № 6 станции, учебно-тренировочный центр и столовая ЗАЭС, а также район грузового порта. Ранены трое сотрудников станции. Охрана ЗАЭС отразила украинскую атаку на энергоблок № 5. Своими преступными действиями Украина, поддерживаемая США и их западными сателлитами, по сути, даёт понять, что встала на путь ядерного террора. Задача мирового сообщества, а также международных организаций, в первую очередь, МАГАТЭ, – лишить Киев возможности проводить террористические атаки на ядерные объекты. …Ожидаем от гендиректора Агентства публичной и исчерпывающе правдивой реакции».

«Намерены выявлять и преследовать виновных в нападениях на российские ядерные объекты вне зависимости от того, где эти лица находятся, даже если после достижения целей СВО им удастся скрыться с территории, находящейся под контролем киевского режима», – подчеркнули в МИД России.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube