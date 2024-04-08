На Мальдивах турист из России едва не погиб после нападения акулы

На Мальдивах акула напала на туриста из России и едва не откусила ему ногу. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

Хищник атаковал мужчину в водах атолла Нуну. Акула неожиданно набросилась и вцепилась в ногу отдыхающего. Отмечается, турист получил серьезные повреждения ноги, его прооперировали. Мужчине чудом удалось избежать ампутации нижней конечности. Теперь ему предстоит длительный период восстановления.

Пострадавший отдыхал в отеле «Мовенпик». Администрация гостиницы отказалась комментировать инцидент, утверждая, что им не поступало никаких сообщений о нападении акулы на туриста.

Надо отметить, что нападение акул на людей на Мальдивах – явление очень редкое. Если не пытаться их потревожить, акулы предпочитают уплывать, а не атаковать, указывают эксперты. В водах поблизости островов обитает 26 видов акул, включая тигровую акулу и акулу-молот, которые могут быть опасны для человека.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube