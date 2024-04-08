Все школы Кургана переводятся на дистант из-за паводка

Администрация Кургана в понедельник, 8 апреля, распространила сообщение о переводе всех школ города на дистанционное обучение с 9 апреля в связи с паводком, из-за чего учебные учреждения города используются в качестве пунктов временного размещения для эвакуированных.

В объявлении курганской горадминистрации говорится: «Внимание! Школы города Кургана временно переходят на дистанционный режим работы. C 9 апреля 2024 года до особого распоряжения учебный процесс в образовательных учреждениях Кургана будет организован с применением дистанционных технологий. Это связано с тем, что с 8 апреля началась эвакуация населения с территорий, которые попадают в зону риска подтопления, а также с тем, что в образовательных организациях Кургана в настоящее время разворачиваются пункты временного размещения (ПВР) населения. Данная мера введена с целью проведения превентивной эвакуации населения без паники и организованно».

Ранее сегодня губернатор Курганской области Вадим Шумков ввел режим ЧС регионального уровня.

Курган, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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