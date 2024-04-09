В МЧС рассказали, что делать во время сильного паводка

Свердловские спасатели выпустили памятку с правилами безопасного поведения во время угрозы наводнения. Если жилье попало в зону весеннего паводка, нужно выполнить следующие действия:

– отключить все электроприборы и газ;

– закрыть окна и двери, по возможности забив их досками или фанерой;

– отвязать домашних животных и вывести их в безопасное место (на возвышение);

– сделать запас необходимых вещей, продуктов и медикаментов на 2-3 дня;

– перенести ценные вещи на верхние этажи или чердак;

– подготовить плавсредства, если они есть.

Если наводнение началось, жителям нужно перебраться на верхние этажи или крышу. Помощь придет быстрее, если сигнализировать о себе яркими вещами днем, а ночью подавать световые сигналы.

В Свердловской области наступил сезон паводков, но метеорологи пока не прогнозируют серьезных подтоплений. Между тем, в Оренбургской области из-за весеннего половодья сложилась критическая ситуация. Под угрозой ЧС находятся Курганская и Тюменская области.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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