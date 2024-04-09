На этой неделе «большая вода» Свердловской области не угрожает

В Свердловской области постоянно ведется наблюдение за уровнем воды в реках, и пока ситуация оценивается как стабильная. Населенным пунктам ничего не угрожает. Некоторое повышение может наблюдаться только на севере региона.

Как сообщает департамент информполитики, об этом заявила начальник отдела гидрологических прогнозов уральского УГМС Неля Мирошникова.

«Мы ожидаем, что уровни большинства рек в Свердловской области не будут отличаться от средних показателей за прошлые годы, в ряде ситуаций они могут быть даже ниже среднемноголетних. Где мы ожидаем более высокие показатели – так это на севере, в бассейне рек Сосьвы, Лозьвы, Тавды. Это связано с обильными снегопадами. Превышение может составить до одного метра, но это тоже не критично, такое бывает. На прогнозы может повлиять много факторов – и потепление, и даже дожди. Мы отслеживаем ситуацию в краткосрочном плане, и на ближайшую неделю в Свердловской области все стабильно», – сказала эксперт.

В регионе работают 43 гидропоста, расположенных на семи паводкоопасных направлениях. Это бассейны рек Нейва – Синячиха – Реж – Ница, Пышма – Рефть, Тагил – Чёрная – Выя – Салда, Уфа – Серга – Артя – Ачит – Сарана, Чусовая – Ревда – Билимбай – Сухая-Утка – Дикая Утка, Исеть – Сысерть, Сосьва – Лозьва – Тавда – Тура.

Напомним, в соседней Курганской области из-за паводка введен режим ЧС. Часть территорий региона попадают в зону риска подтопления. Дети переведены на дистанционное обучение, а в школах Кургана разворачиваются пункты временного размещения (ПВР) населения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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