Госавтоинспекция закрыла три моста из-за разлива реки Туры

В Свердловской области три дорожных моста через Туру подтоплены из-за весеннего паводка. На время разлива воды ГИБДД закрыла движение для транспорта на следующих участках:

– на 1 км автодороги село Туринская Слобода – деревня Решетникова – деревня Сагай;

– на 5 км + 900 м автодороги село Сладковское – деревня Макуй;

– на 6 км подъезда к деревне Барбашина от автодороги село Байкалово – село Туринская Слобода – город Туринск.

На опасных участках установлены знаки «Движение запрещено». Перебраться через зоны подтопления на пароме или лодке. Путей объезда затопленных участков нет.

Накануне из-за сброса воды с Волчихинского водохранилища произошел разлив Чусовой. Затоплены несколько приусадебных участков в поселке Барановка, но эвакуация людей не потребовалась. Ранее синоптики оценили ситуацию с паводком в Свердловской области как стабильную.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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