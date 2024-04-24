Разлив Чусовой под Ревдой остановлен

Река Чусовая постепенно освобождает подтопленные участки в поселке Барановка Ревдинского района. Эвакуация людей не требуется.

Как сообщили в департаменте информполитики, поздно вечером 23 апреля были приняты меры, которые позволили избежать затопления поселка. Был сокращен сброс воды с Волчихинского водохранилища. Кроме того, минтранс поручил подрядчику, который ремонтирует Чусовской мост, оперативно расширить русло реки и пропустить воду, благодаря чему повышение ее уровня прекратилось.

Глава Ревды Татьяна Клепикова подтвердила, что угрозы Барановке нет. «Нахожусь на месте подтопления, пообщалась с людьми. Все спокойны. Местные жители готовы к подобным ситуациям, у них есть всё самое необходимое. Эвакуация людей в данный момент не требуется. Ситуация под моим личным контролем», – заявила она.

Как уже сообщал «Новый День», накануне вечером в связи с увеличенным сбросом воды с Волчихинского водохранилища поднялся уровень реки Чусовой, из-за чего подтопило шесть придомовых территорий в Барановке. Ситуация находится на контроле ГУ МЧС по Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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