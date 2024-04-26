В ГУ МЧС спрогнозировали подъем Чусовой и Сысерти

Уровень рек Чусовой и Сысерти может повыситься уже сегодня. Специалисты не исключают подтопления низинных участков.

«В связи с прошедшими осадками не исключается вероятность подтопления низинных участков населенных пунктов, не имеющих естественного стока воды, склоновыми стоками (Западный УО, Горнозаводской УО и Южный УО). Прогнозируется повышение уровня воды по рекам Чусовая и Сысерть», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

Напомним, на Чусовой стоят города Ревда и Первоуральск, поселок Староуткинск, на Сысерти – сама Сысерть, Двуреченск, Кашино и другие.

Как уже сообщал «Новый День», три дня назад в связи с увеличенным сбросом воды с Волчихинского водохранилища уровень Чусовой поднялся, подтопило шесть придомовых территорий в поселке Барановка Ревдинского района. Специалисты приняли меры, которые позволили избежать затопления поселка. Минтранс поручил подрядчику, который ремонтирует Чусовской мост, оперативно расширить русло реки и пропустить воду, благодаря чему повышение ее уровня прекратилось.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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