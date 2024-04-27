В ГУ МЧС ждут повышения уровня воды еще в пяти уральских реках

В ближайшие дни в Свердловской области из-за паводка и дождей ожидается подъем уровня воды в реках Тагил, Тура, Сосьва, Ивдель, Тавда.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, не исключается вероятность подтопления низинных участков населенных пунктов, не имеющих естественного стока воды, в Горнозаводском и Южном управленческих округах.

Уже сегодня может затопить низководный мост через Туру в селе Липовском Туринского района. Будет нарушено автотранспортное сообщение с деревней Чернышово, где в 10 домах проживает 27 человек, в том числе 9 детей.

Ранее спасатели предупреждали о возможном повышении уровня воды в Сысерти и Чусовой.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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