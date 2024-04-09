Жители Богдановича встревожены подъемом реки Большая Калиновка

В селе Троицком Богдановичского района Свердловской области повысился уровень воды в реке Большая Калиновка.

Как пишут местные жители в паблике «Типичный Богданович», «столько воды давно не было». Некоторые сообщают о подтопленных огородах, другие возражают, что это – обычное явление.

Администрация района заявляет, что ситуация под контролем: «Более 10 лет плотина на реке в селе Троицкое находилась в нерабочем состоянии. В 2022 году закончился ее капитальный ремонт. В этом году в период паводка она заполнилась до нормального подпорного уровня и соответствует проектным отметкам. Сейчас происходит спад интенсивности паводка».

Напомним, ранее начальник отдела гидрологических прогнозов уральского УГМС Неля Мирошникова заявила, что в регионе все стабильно.

«Мы ожидаем, что уровни большинства рек в Свердловской области не будут отличаться от средних показателей за прошлые годы, в ряде ситуаций они могут быть даже ниже среднемноголетних. Где мы ожидаем более высокие показатели – так это на севере, в бассейне рек Сосьвы, Лозьвы, Тавды. Это связано с обильными снегопадами. Превышение может составить до одного метра, но это тоже не критично, такое бывает», – сказала эксперт.

Богданович, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube