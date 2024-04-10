Сегодня в Свердловской области уйдет под воду мост

Сегодня в Свердловской области, вероятно, затопит первый в этом году низководный мост. Одна деревня временно останется без автомобильного сообщения.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области, ожидается подтопление моста через реку Ницу в селе Елань Байкаловского муниципального района. Мост ведет в деревню Яр, где в 12 частных домах живут 14 человек. Детей среди них нет.

Других подтоплений и затоплений на территории области пока не ожидается. «Обстановка на водных объектах развивается в соответствии с сезонными процессами», – отметили в ГУ МЧС,

Напомним, накануне жители села Троицкого Богдановичского района сообщили о повышении уровня воды в реке Большая Калиновка. Глава города Олег Нейфельд у себя на странице написал, что подтоплены были только огороды в водоохранной зоне – территории в пределах 50 метров от берега, которая не предназначена для строительства и аграрных работ.

Байкалово, Елена Владимирова

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