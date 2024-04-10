Деревня на берегу Ницы временно отрезана от большой земли (ФОТО)

Жители деревни Яр, которую ежегодно отрезает от других населенных пунктов половодьем, заранее подготовились к этому. Местные власти находятся с ними на связи.

Об этом рассказал на странице «ВКонтакте» глава Байкаловского района Свердловской области Алексей Дорожкин. «Каждый год наступающая вода реки Ница ненадолго подтапливает деревенский мост. Конструкция предусматривает такую возможность. Все жители деревни знают об этой особенности и заранее готовы к приходу воды: закуплены необходимые продукты и средства первой необходимости. Вопрос на контроле у сотрудников администрации Краснополянского сельского поселения, которые держат связь с жителями», – написал он.

Алексей Дорожкин добавил, что другой ежегодно затопляемый мост в районе расположен возле села Городище, он пока находится выше уровня воды.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области сообщили, что сегодня ожидается подтопление моста через реку Ницу в селе Елань Байкаловского муниципального района. Мост ведет в деревню Яр, где в 12 частных домах живут 14 человек.

Байкаловский район, Елена Владимирова

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