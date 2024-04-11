Сегодня паводок отрежет от суши еще две деревни

Еще один низководный мост через реку Ницу в Байкаловском районе Свердловской области сегодня будет затоплен паводком. Без автотранспортного сообщения временно останутся две деревни.

Как сообщили в ГУ МЧС региона, от суши отрежет деревню Боровикова (24 жилых дома, 34 человека, из них 5 детей) и деревню Красный Бор (19 жилых домов, 38 человек, из них 7 детей).

Накануне в том же районе затопило мост, ведущий к деревне Яр. Это один из самых маленьких населенных пунктов в области, в нем проживает всего 14 человек. Глава Байкаловского района Свердловской области Алексей Дорожкин рассказал, что жители к этому были готовы. «Каждый год наступающая вода реки Ница ненадолго подтапливает деревенский мост. Конструкция предусматривает такую возможность. Все жители деревни знают об этой особенности и заранее готовы к приходу воды: закуплены необходимые продукты и средства первой необходимости.

Байкалово, Елена Владимирова

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