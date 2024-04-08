Режим ЧС объявлен в Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор ввел режим ЧС в регионе на фоне неблагоприятных прогнозов по паводку. Правительство области опровергло сообщения о вероятном затоплении нескольких микрорайонов в Тюмени.

Моор заверил, что подготовка к паводку прошла в плановом режиме. Группировка сил реагирования на ЧС насчитывает более 12 тыс. человек, готова задействовать более 2600 техники и 194 плавсредства.

«Мы устанавливаем режим ЧС. Специалисты Росгидромета дают неблагоприятный прогноз по паводку. Уровень в наших реках Ишим и Тобол прогнозируется высоким. Режим ЧС позволит быстро реагировать на обстановку на реках. Мы держим ситуацию на контроле, но всем нужно быть готовыми к любому развитию ситуации», – сказал губернатор в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Моор подчеркнул, что режим ЧС устанавливают заблаговременно, чтобы дать экстренным службам больше полномочий для защиты населения и территорий. Пока обстановка на реках в регионе спокойная и контролируемая, и данные Росгидромета опровергают сообщения о вероятном затоплении кварталов в областной столице.

«В городе Тюмени нет риска затопления микрорайонов. На реках Иртыш, Тура и Пышма уровни воды весной 2024 года будут ниже нормы всех средних значений. Повышение воды прогнозируется в реках Тобол и Ишим, которые не протекают через город Тюмень», – отметили в пресс-службе правительства региона.

Ранее днем губернатор Моор участвовал в совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по ситуации с паводками.

Тюмень, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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