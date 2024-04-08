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Понедельник, 8 апреля 2024, 17:19 мск

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МЧС допустило затопление целых микрорайонов Тюмени из-за паводка

Замглавы МЧС России Виктор Яцуценко сообщил, что ведомство стягивает силы в Тюмень из-за большого риска затопления целых микрорайонов паводковыми водами.

«В Тюмени большая вероятность затопления целых микрорайонов города, куда сосредоточивать будем группировку», – цитирует Яцуценко РИА «Новости».

Он добавил, что по решению главы МЧС Александра Куренкова в этих районах также будет усилена тяжелая авиация, которая займется как эвакуацией людей, так и доставкой тяжелых грузы для борьбы с затоплением.

Накануне президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову подготовить Тюменскую и Курганскую область к возможным паводкам.

Согласно прогнозу МЧС, в зоне высокого риска подтопления в Курганской области находятся шесть округов, включая областной центр и 62 населенных пункта с населением в 18 тыс. человек. На всей территории региона объявлен режим повышенной готовности. В понедельник, 8 апреля, местные власти ввели режим ЧС в Звериноголовском муниципальном округе. Жителей шести поселений призвали эвакуироваться до подхода воды, сообщила пресс-служба правительства региона.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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