Путину доложили о ситуации с паводками в регионах

Президент Владимир Путин заслушал доклады главы МЧС и губернаторов регионов о ситуации с паводками. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В совещании у президента приняли участие глава МЧС Александр Куренков, губернатор Оренбургской области Денис Паслер, губернатор Курганской области Вадим Шумков и губернатор Тюменской области Александр Моор.

«По итогам докладов президент поручил правительству создать специальную комиссию во главе с министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий А. Куренковым», – говорится в сообщении.

Также президент выслушал доклады глав профильных ведомств, которые принимают участие в оказании экстренной помощи людям, попавшим в зону затопления и эвакуации, и тем, кто находится под угрозой затопления.

По данным МЧС, на сегодняшний день в России подтоплены более десяти тысяч домов в 39 регионах. Больше других от весеннего половодья пострадала Оренбургская область, где для чрезвычайной ситуации установлен федеральный уровень реагирования, население эвакуируют и размещают в центрах временного пребывания. Кроме того, помощь жителям региона в борьбе с паводком на реках Елшанка и Урал оказывают военные.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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