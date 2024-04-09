Глава МЧС снова прибыл в Оренбургскую область из-за половодья

Глава МЧС России Александр Куренков повторно прибыл в Оренбургскую область после начала сильнейшего половодья в регионе. Министр совершит облет подтопленных территорий и скоординирует дальнейшие действия по ликвидации последствий паводка, сообщается в телеграм-канале ведомства.

Затем глава МЧС посетит Курганскую и Тюменскую области, где также прогнозируется сильный паводок. В ведомстве отметили, что в этих регионах уже проводятся превентивные мероприятия, усилены группировки спасателей, силы и средства МЧС России приведены в режим повышенной готовности.

Самая тяжелая ситуация с половодьем в Оренбургской области – в Орске. Несмотря на то, что уровень воды в реке Урал в Орске пошел на спад, ситуация остается сложной. В городе, по данным региональных властей, подтоплено 6987 жилых домов, эвакуировано 2467 человек, в том числе 704 ребенка. В 16 ПВР размещены 1455 человек, из них 223 ребенка.

В Оренбурге также ожидается сильный паводок. По данным мэрии города, за сутки уровень воды в реке Урал вырос на 25 см, до 897 см при опасной отметке в 930 см. Специалисты прогнозируют, что вода будет подниматься сегодня и завтра, а 10 апреля достигнет пика. Власти города призывают оренбуржцев, находящихся в зоне подтопления, покинуть свои дома.

Оренбург, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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