Пекут хлеб, раздают воду, помогают друг другу всем, чем могут – как живут люди в затопленном Орске

В затопленном Орске, где люди все еще передвигаются по улицам на лодках и ждут пика половодья только завтра, возмущены заявлениями некоторых должностных лиц – сообщивших в частности, что их предупреждали о бедствии за неделю, и что дамбу за 1 млрд рублей попортили грызуны.

Об этом сообщила в соцсети екатеринбургская журналистка Аксана Сгибнева, которая приехала в Орск к матери. Она пишет: «В Старом городе, на Первомайском, Форштадте и т. д. все также плавают на лодках между кончиками крыш домов. Орчане же активно обсуждают три события:

слова министра МЧС РФ Куренкова; выступление по «Первому каналу» директора строительной фирмы, возводившей дамбу за миллиард рублей, которую рвет и рвет; а также митинг».



Жители Орска крайне возмущены словами главы МЧС, который после своей поездки в город доложил президенту, что жителей предупреждали за неделю об эвакуации, но они якобы «сочли это за шутку». В действительности еще вечером 3 апреля глава города Василий Козупица написал на своей странице «Вконтакте»: «Вместе с Сергеем Егером, моим заместителем по муниципальному хозяйству, проверили состояние защитного сооружения и подъездных путей к нему. Вода, местами присутствующая у тела гидротехнического сооружения, нормальное явление. Дренажные и водопропускные колодцы, по которым проходит вода, обустроены в соответствии с проектом дамбы. Пообщался с жителями, живущими вблизи Урала. Опасений у людей, что их может затопить, нет».

На следующий день, 4 апреля, жителям города стали приходить СМС профилактического характера: «Если вы в зоне затопления, звоните 112». Но орчане поверили своему мэру и остались дома. В ту же ночь дамбу прорвало, началась экстренная эвакуация Старого города. Днем 5 апреля людей вывозили уже и из других районов. Так что слова министра Куренкова о том, что орчане сочли предупреждения «шуткой», кажутся им чудовищным цинизмом.





Вторым порясением стало откровение директора строительной компании, которая за миллиард рублей возвела дамбу. По версии топ-менеджера, в трагедии виноваты грызуны. Такая версия, по мнению людей, выглядит не слишком правдоподобной.

В условиях ЧС жители Орска сплотились. «Люди помогали друг другу. Эвакуировали на своих лодках стариков, детей. Люди пекли хлеб и раздавали его бесплатно. Выводили шланги из скважин незатопленных домов, чтобы напоить тысячи тех, у кого было отключены свет, газ, вода. Люди снимали с цепей и крыш собак, кошек, брали их на передержку. Таскали чужих коров из воды на сушу. Стерегли свои и чужие дома от мародеров. Люди дежурили, работали сутками на дамбе. На себе носили мешки с песком и каменные валуны, чтобы ее укрепить.

Не считаясь, кстати, с тем, кому помогать: русские, башкиры, татары ли, казахи, украинцы, евреи, немцы, удмурты, мордва… Орск очень многонациональный. И замечательные в нем живут люди. Горжусь своими земляками», – написала Сгибнева.



Она подчеркивает, что вчерашний митинг на центральной площади Орска был мирным. Люди ждали защиты и помощи от властей. Губернатор Денис Паслер сначала потребовал от инициативной группы не снимать встречу на телефоны, но потом все же изменил свое мнение.

Напомним, несмотря на то, что уровень воды в реке Урал в Орске пошел на спад, ситуация остается сложной. В городе, по данным региональных властей, подтоплено 6987 жилых домов, эвакуировано 2467 человек, в том числе 704 ребенка. В 16 ПВР размещены 1455 человек, из них 223 ребенка.

Орск, Елена Владимирова

© 2024, РИА «Новый День»

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