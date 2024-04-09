Полиция нашла 76 кг кокаина в коробках с бананами

Полиция нашла 76 кг кокаина в партии фруктов из Колумбии. Во время разгрузки в прибывших в Калининградскую область коробках нашли брикеты с порошком, сообщила пресс-служба МВД России.

Работники логистического центра в поселке Заозерье Гурьевского района проверили партию фруктов из Колумбии и нашли тайный груз. Под верхним рядом бананов в коробках лежали обмотанные полиэтиленом белые брикеты, о которых сразу сообщили в полицию.

«Полицейские изъяли девять коробок, внутри которых хранились 76 кг брикетов с порошкообразным веществом белого цвета. Предварительно, в них находилось наркотическое средство кокаин», – рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело.

Полиция проследила путь коробок с необычной начинкой. Груз на судне прибыл в ФРГ, оттуда автомобильным транспортом в Клайпеду. Через КПП «Чернышевское» коробки прибыли в Калининградскую область. После частичной разгрузки фуры двинулись в Польшу.

1 марта сотрудники таможни Санкт-Петербурга нашли крупную партию наркотиков в коробках с бананами, привезенными из Бельгии. Общую массу запрещенного вещества оценили в 11 кг примерной стоимостью в 165 млн рублей.

Калининград, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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