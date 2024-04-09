Женщина и ребенок стали жертвами обстрела Брянской области со стороны Украины

Два человека, включая ребенка, погибли при артиллерийском обстреле ВСУ поселка Климово Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, еще три мирных жителям пострадали.
«Удар нанесен в самый центр поселка», – написал Богомаз в своем телеграм-канале. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Также произошло возгорание частного дома, повреждены несколько автомобилей, добавил губернатор. Все оперативные службы работают на месте.
Брянск, Наталья Петрова
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