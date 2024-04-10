Власти Тюменской области призвали жителей готовиться к эвакуации

Правительство Тюменской области призвало подготовиться к эвакуации жителей районов, находящихся в зоне вероятного подтопления. Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в регион.

«Жителей районов Тюменской области, которые находятся в зоне вероятного подтопления, призывают подготовиться к эвакуации», – говорится в сообщении правительства региона.

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Тюмень в рамках поездки по регионам, подверженным паводкам.

Министерство напомнило, как нужно готовиться к эвакуации. Гражданам рекомендовали взять с собой документы, включая паспорт, военный билет, полис ОМС, документ об образовании, свидетельство о браке и рождении ребёнка. Также нужно собрать необходимые лекарства, запас еды и воды на три дня, запасную одежду и обувь.

8 апреля губернатор Тюменской области Александр Моор заблаговременно ввел режим ЧС в регионе на фоне неблагоприятных прогнозов по паводку. По его словам, более 12 тыс. спасателей готовы реагировать на наводнение и использовать более 2600 единиц техники и 194 плавсредства.

Тюмень, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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