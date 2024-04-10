МВД предупредило о поддельных приложениях российских банков в App Store

В МВД России предупредили, что в App Store появились фейковые приложения ВТБ и банка «Тинькофф», которые похищают личные данные. Об этом сообщается в телеграм-канале «Вестник киберполиции России».
Оба приложения используют фирменные цвета банков, но не имеют к реальным кредитным учреждениям никакого отношения и показывают накрученные оценки.
«Это фишинговые приложения, главная цель которых украсть персональную информацию. Не скачивайте их и не вводите свои данные», – говорится в сообщении.
Напомним, приложения крупнейших российских банков пропали из магазинов App Store и Google Play после введения санкций против финансовых организаций.
Москва, Наталья Петрова
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