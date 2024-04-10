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Среда, 10 апреля 2024, 11:06 мск

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МВД предупредило о поддельных приложениях российских банков в App Store

Фото: t.me/cyberpolice_rus

В МВД России предупредили, что в App Store появились фейковые приложения ВТБ и банка «Тинькофф», которые похищают личные данные. Об этом сообщается в телеграм-канале «Вестник киберполиции России».

Оба приложения используют фирменные цвета банков, но не имеют к реальным кредитным учреждениям никакого отношения и показывают накрученные оценки.

«Это фишинговые приложения, главная цель которых украсть персональную информацию. Не скачивайте их и не вводите свои данные», – говорится в сообщении.

Напомним, приложения крупнейших российских банков пропали из магазинов App Store и Google Play после введения санкций против финансовых организаций.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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