МВД предупредило о поддельных приложениях российских банков в App Store

В МВД России предупредили, что в App Store появились фейковые приложения ВТБ и банка «Тинькофф», которые похищают личные данные. Об этом сообщается в телеграм-канале «Вестник киберполиции России».

Оба приложения используют фирменные цвета банков, но не имеют к реальным кредитным учреждениям никакого отношения и показывают накрученные оценки.

«Это фишинговые приложения, главная цель которых украсть персональную информацию. Не скачивайте их и не вводите свои данные», – говорится в сообщении.

Напомним, приложения крупнейших российских банков пропали из магазинов App Store и Google Play после введения санкций против финансовых организаций.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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