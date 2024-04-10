Названы сроки наводнения в Тюменской области

Волна паводка достигнет Тюменской области через три-пять дней, сообщила пресс-служба МЧС. В Тобольском районе ведется подворовой обход в зоне вероятного подтопления.

«Прохождение волны паводка в Тюменской области ожидается через три-пять дней», – говорится в сообщении.

Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Тюменской области Александр Моор выехали в Ялуторовский район, подверженный подтоплению в результате прохождения весеннего половодья. Министр проверит организацию превентивных противопаводковых мероприятий и оценит, достаточно ли их на фоне прогнозов.

Работники администраций поселений в Тобольском районе обходят жителей в зоне вероятного подтопления. Их предупреждают об угрозе наводнения и вручают памятки о том, как подготовиться к ЧС и вести себя при приближении воды. Глава района Леонид Митрюшкин заверил, что ситуация под контролем.

Правительство Тюменской области призвало подготовиться к эвакуации жителей районов, находящихся в зоне вероятного подтопления.

Тюмень, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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