ФАС возбудила дело против издательства «Просвещение» из-за высоких цен на учебники

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении издательства «Просвещение». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Антимонопольная служба «выявила признаки установления издательством монопольно высоких цен на учебники по истории, биологии и русскому языку» после того, как проанализировала доходы и расходы издательства, финансовые результаты, цены и объемы проданных учебников.

Как отметили в ФАС, на рынке учебников по этим трем предметам «Просвещение» занимает доминирующее положение.

Ведомство возбудило в отношении издательства дело о нарушении антимонопольного законодательства, которое грозит «Просвещению» административным штрафом.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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