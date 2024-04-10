ФАС возбудила дело против издательства «Просвещение» из-за высоких цен на учебники

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении издательства «Просвещение». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Антимонопольная служба «выявила признаки установления издательством монопольно высоких цен на учебники по истории, биологии и русскому языку» после того, как проанализировала доходы и расходы издательства, финансовые результаты, цены и объемы проданных учебников.
Как отметили в ФАС, на рынке учебников по этим трем предметам «Просвещение» занимает доминирующее положение.
Ведомство возбудило в отношении издательства дело о нарушении антимонопольного законодательства, которое грозит «Просвещению» административным штрафом.
Москва, Наталья Петрова
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