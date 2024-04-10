В Оренбуржье эвакуировали 7500 человек из-за паводка

Паводковая обстановка стабилизируется в Орске Оренбургской области. В регион прибыл глава Минстроя для проработки восстановления пострадавших районов.

Спасатели в Оренбуржье круглосуточно работают, вывозя жителей из подтопленных районов и доставляя гуманитарные грузы тем, кого вода отрезала от других поселений. Эвакуированы и спасены более 7,5 тыс. человек, из них более 2,6 тыс. – жители Орска, сообщила пресс-служба МЧС России.

«Самые проблемные районы на востоке региона начинают освобождаться от воды. Паводок отступает в сторону Оренбурга. Решили уменьшить водосброс с Ириклинского водохранилища с 1342 до 993 кубометров в секунду. Новой волны «большой воды» не будет», – сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин прибыл в регион для участия в совещании по восстановлению жилья и городской инфраструктуры.

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге за ночь поднялся на 81 см, вода заходит в новые районы города.

Оренбург, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube