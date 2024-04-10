В Оренбурге стремительно повышается уровень воды: за ночь подтоплено более 300 домов

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге за ночь поднялся почти на полметра, площадь затапливаемых территорий города увеличивается. Об этом сообщил первый заместитель главы города Алексей Кудинов. За сутки уровень воды в Урале вырос на 81 см, уточнила позже пресс-служба мэрии города.

«В числе районов, куда ночью пришел паводок, – поселок имени Куйбышева, Заречный, продолжается активное прибывание воды в Кузнечном. Только за минувшую ночь в областном центре было подтоплено более 300 домовладений», – рассказал чиновник. Под угрозой подтопления находятся более 200 частных домов, добавил он.

Кудинов также отметил, что продолжается эвакуация горожан, которые до настоящего момента не решались покинуть свои дома. По его словам, за ночь было вывезено 10 человек, проживающих в СНТ.

Чиновник призвал местных жителей не ждать «критической ситуации» и заблаговременно покидать свои дома. «В городе подготовлено достаточно пунктов для временного размещения. Пострадавшие обеспечены всем необходимым, в том числе горячим питанием», – отметил он.

По информации гидрологов, на утро 10 апреля уровень воды в реке Урал в Оренбурге составляет 978 сантиметров, сообщается в телеграм-канале мэрии города. По прогнозам специалистов, сегодня он увеличится еще от 30 до 70 сантиметров. Вечером 9 апреля уровень превысил опасную отметку в 930 см.

По последним данным мэрии, в Оренбурге подтоплено 2392 приусадебных участка и 1910 домовладений. В пунктах временного размещения находятся 58 человек, в том числе 22 ребенка.

В Оренбургской области, по информации МЧС России на вечер 9 апреля, подтоплено более 10,3 тыс. домов и 13,1 тыс.приусадебных участков. Эвакуированы 6555 человек, в том числе 1597 детей. В пунктах временного размещения находятся 1589 человек. На месте работают 4 тыс. специалистов и более 800 единиц техники.

В регионе объявлен режим ЧС федерального характера. Сильнее всего от половодья пострадал город Орск, где 5 апреля прорвало дамбу, защищавшую город. Пик паводка в Оренбурге ожидается 10 апреля.

Оренбург, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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