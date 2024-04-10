На Алтае паводок отступает, но вода прибывает в Курской области

Обстановка в связи с наводнением стабилизируется в Алтайском крае, но в Курганской области вода только начинает прибывать. В Кургане собираются спасатели из других регионов.

Сотрудники МЧС взорвали ледяные заторы на реке Чумыш в районе поселка Тальменка Алтайского края, уровень воды снижается.

«От воды освободились 657 жилых домов и 1 810 приусадебных участков. Из ПВР в жилье вернулись 136 граждан. В семи населенных пунктах остаются подтопленными 101 жилой дом и 205 приусадебных участков», – перечислили в МЧС.

В пунктах остались 11 человек, включая шестерых детей.

В Курганской области уровень воды в реке Тобол превысил девять метров. На полдень 10 апреля в районе Звериноголовского вода достигла отметки в 962 см, уточнили в администрации округа. Опасной считается отметка в 1060 см.

«Земляки, попадающие в зону возможного подтопления, срочно эвакуируйтесь!» – призвали местные власти.

В правительстве Курганской области подтвердили, что в сёлах проводится превентивная эвакуация. Список поселений, попадающих в зону подтопления, опубликован на сайте правительства и в официальном блоге.

Губернатор региона Вадим Шумков призвал работодателей с пониманием отнестись к заботам сотрудников. «Отпускайте своих сотрудников с работы для сборов и выезда безо всяких формальностей и проволочек. Ставьте им это время как отработанное. Вам это, в том числе, зачтётся при оказании нашей господдержки», – написал глава региона в блоге.

По данным МЧС, в область прибывают спасатели из других регионов. На месте уже работают более 1 800 специалистов и 600 единиц техники.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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