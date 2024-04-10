Пуск «Ангары-А5» снова отменен из-за сбоя в системе контроля запуска двигателя

Первый пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный снова отменен. Накануне днем запуск также не состоялся. Глава Роскосмоса Юрий Борисов сообщил, что вторая подряд отмена пуска «Ангары» произошла из-за сбоя системы контроля запуска двигателя. Ракету вновь попытаются запустить 11 апреля.

Борисов назвал перенос пуска тяжелой ракеты-носителя «рядовым явлением». Он пояснил, что идет начальный этап летно-конструкторских испытаний, и он предусмотрен, чтобы «выявить все нюансы, которые возможны: производственного, конструкторского, технологического и эксплуатационного характера».

По его словам, сегодня была выявлена новая техническая неполадка, «связанная, по результатам предварительного анализа телеметрии, со сбоем в системе контроля запуска двигателя». «Скорее всего, это программная ошибка, которая безусловно будет сегодня найдена», – сказал глава «Роскосмоса».

Необратимых процессов, требующих снятия ракеты-носителя со стартового комплекса, не произошло, подчеркнул он.

«Поэтому с высокой вероятностью после анализа всех нюансов и заключения государственной комиссии мы предварительно повторим попытку пуска завтра в то же время», – резюмировал Борисов.

Напомним, 9 апреля пуск «Ангары-А5»отменили за две минуты до старта. Причиной глава «Роскосмоса» назвал сбой системы наддува бака окислителя центрального блока ракеты. Запуск перенесли ровно на сутки – на 12:00 мск 10 апреля.

«Ангара» – семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого класса. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Ракеты «Ангара» должны прийти на смену ракетам-носителям «Протон-М».

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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