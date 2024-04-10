В Брянске пьяный водитель протаранил девять авто во время погони

В Брянске пьяный водитель пытался скрыться от полицейских и врезался в девять припаркованных автомобилей. Об этом сообщили в региональном главке МВД.
«Водитель автомобиля «Land Rover» проигнорировал законное требование сотрудников полиции об остановке и попытался скрыться во дворах жилых домов по улице Брянского Фронта. В районе дома № 12/1 он совершил ДТП, в результате которого девять припаркованных транспортных средств получили механические повреждения», – говорится в сообщении.
Правоохранителям удалось задержать нарушителя. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался.
Отмечается, что ранее водитель был лишен прав за нетрезвое вождение, а также за управление автомобилем, будучи лишенным водительских прав, был подвергнут административному аресту.
Несколько дней назад в попытке вернуть права горе-водитель провалил в Госавтоинспекции попытку сдать теоретический экзамен на знание ПДД, добавили в МВД.
Брянск, Зоя Осколкова
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