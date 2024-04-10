В Ростовской области задержали студента за передачу сведений спецслужбам Украины

В Ростовской области по подозрению в передаче сведений о российских военнослужащих в интересах спецслужб Украины задержан студент из Макеевки Донецкой народной республики. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Ростовской области.

Подозреваемый – студент одного из московских вузов. Молодой человек сам вышел на связь с украинскими структурами, связанными со спецслужбами Украины.

По данным УФСБ, в январе-феврале 2024 года он передал информацию, которая могла быть использованы против Вооруженных сил России для нанесения ущерба одному из критически важных объектов военной инфраструктуры

У задержанного изъяты средства связи. Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена).

Ранее сообщалось о задержании в ЛНР студентки, которая передавала ВСУ сведения о российских военнослужащих.

Ростов-на-Дону, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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