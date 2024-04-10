Школьница пыталась сбежать из дома через окно, но оказалась в больнице

Школьница из Петербурга попала в больницу после неудачного побега из дома. Из-за очередного родительского запрета 14-летняя девочка выпрыгнула в окно.

Инцидент случился 9 апреля в Кировском районе Петербурга, когда девочка находилась под присмотром матери. После очередного родительского запрета школьница решила в знак протеста сбежать из дома. Она открыла окно и выпрыгнула наружу.

Скорая помощь отвезла пострадавшую в тяжелом состоянии в детскую больницу. Врачи диагностировали переломы костей правой стопы.

Ведется проверка причин и описательств инцидента, пишет портал 78.ru.

Ранее 16-летняя петербурженка пыталась сбежать из окна квартиры по простыне, но сорвалась. Школьницу в тяжелом состоянии отвезли в больницу.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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