Самолет МЧС привез в Тюменскую область водоналивные дамбы

Уровень воды в реке Тобол в районе тюменского города Ялуторовск поднялся до отметки 356 см, что на 33 см выше прошлогоднего уровня. В некоторых районах города проводят добровольную эвакуацию. Самолет МЧС доставил в Тюменскую область компоненты для возведения 4 км водоналивных дамб.

По данным администрации Ялуторовска, на утро 11 апреля вода в Тоболе поднялась до отметки 356 см, в реке Исеть – до 341 см. В прошлом году в те же даты уровень составлял 323 см и 253 см соответственно. За сутки подъем воды в Тоболе составил 28 см, в Исети – 14 см.

Жителям самой крайней улицы к пойме Тобола предложили добровольно эвакуироваться. Всем вручили памятки о порядке действий в случае подхода воды.

Глава МЧС России Александр Куренков и губернатор Тюменской области Александр Моор осмотрели дамбу в селе Памятное Ялуторовского района. Ее построили именно для защиты от паводковых вод, и в прошлом году капитально отремонтировали.

«Ведутся круглосуточные работы по укреплению дамбы. Там отсыпают 700 м участка на соединение с дамбой в сторону Ворошилова. Пока подъем воды идет стабильный, но безопасный, 30-40 см за сутки», – пояснили в администрации города.

Самолет МЧС России 11 апреля привез в регион 4 км быстровозводимых дамб. Конструкция из прочного многослойного композитного материала наполняется водой и позволяет быстро и с минимальными затратами построить надежную инженерную защиту от подтопления.

Накануне специалисты предупредили, что волна паводка достигнет Тюменской области к концу недели.

Ялуторовск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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