Под Астраханью младенец насмерть замерз в нетопленном доме

Пятимесячный ребенок умер от переохлаждения в не протопленном доме, оставшись без присмотра. Мать младенца стала фигурантом уголовного дела об оставлении в опасности, сообщили в прокуратуре Астраханской области.

Инцидент произошел в одном из поселений Икрянинского района в марте 2024 года. Мать пятимесячного ребёнка оставила его в холодном помещении без присмотра на длительное время. В результате малыш умер от переохлаждения.

Возбуждено уголовное дело об оставлении ребенка в опасности по ст.125 УК РФ. Прокуратура взяла ход расследования на контроль. Ведомство также даст оценку работе органов опеки и тому, как родители исполняли обязанностей по воспитанию ребёнка.

Жительница Уфы уронила в сугроб свою 10-месячную дочь без верхней одежды и не стала доставать. Плачь ребенка услышал сосед и спас девочку. Возбуждено уголовное дело.

Астрахань, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube