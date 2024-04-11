На Украине заявили об ударе по двум подземным газохранилищам

Два подземных газохранилища на Украине попали под ракетный удар ВС РФ. Об этом сообщила пресс-служба компании «Нафтогаз».

Отмечается, что хранилища газа были обстреляны рано утром 11 апреля.

«Хранилища продолжают работать. Сейчас специалисты занимаются ликвидацией последствий обстрела», – заявили в компании.

Ранее сегодня губернатор Львовской области Максим Козицкий сообщил, что удар пришелся по газораспределительной станции в Стрыйском районе и электроподстанции в Червоноградском. На обеих станциях были пожары, но люди не пострадали, уточнил он.

Всего, по данным «Укрэнерго», массированным ударом ракетами и беспилотниками объекты энергетической инфраструктуры повреждены в пяти областях Украины. В Харьковской области прошли аварийные отключения электроэнергии, в Харькове не работает метро.

Киев, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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